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Хищение дизтоплива на 3,5 млн тенге: уволены 9 работников филиала КТЖ

Хищение дизтоплива на 3,5 млн тенге: уволены 9 работников филиала КТЖ Фото: rail-news.kz
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области раскрыта схема хищения дизтоплива с участием работников филиала АО «КТЖ», передает Zakon.kz.
Гражданин Елубайұлы в 2021-2022 годы приобретал дизтопливо у машинистов локомотивного депо, хранил его в двух резервуарах с дальнейшей реализацией в Жанааркинском районе и поселке Жанаарка. В ходе осмотра в подземных резервуарах установлено наличие более 15 тонн дизтоплива без документов, подтверждающих законность их происхождения, общей стоимостью более 3,5 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК

Как сообщается, Елубайұлы приговорен к 1,5 годам ограничения свободы, а причастные к хищению девять работников филиала КТЖ уволены по результатам внесенного следователем представления.

Агентство РК по финансовому мониторингу обратилось к гражданам:

Если Вам стали известны факты незаконной транспортировки, приобретения, реализации и хранения нефти и нефтепродуктов, просим сообщить по телефонам доверия АФМ и территориальных департаментов.

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Динара Халдарова
Карагандинская область
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