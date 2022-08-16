Хищение дизтоплива на 3,5 млн тенге: уволены 9 работников филиала КТЖ

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области раскрыта схема хищения дизтоплива с участием работников филиала АО «КТЖ», передает Zakon.kz.

Гражданин Елубайұлы в 2021-2022 годы приобретал дизтопливо у машинистов локомотивного депо, хранил его в двух резервуарах с дальнейшей реализацией в Жанааркинском районе и поселке Жанаарка. В ходе осмотра в подземных резервуарах установлено наличие более 15 тонн дизтоплива без документов, подтверждающих законность их происхождения, общей стоимостью более 3,5 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК

Как сообщается, Елубайұлы приговорен к 1,5 годам ограничения свободы, а причастные к хищению девять работников филиала КТЖ уволены по результатам внесенного следователем представления.

Агентство РК по финансовому мониторингу обратилось к гражданам: