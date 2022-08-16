Взрыв газа в Темиртау – начато досудебное расследование

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Днем в одном из пятиэтажных жилых домов в Темиртау произошла вспышка газовоздушной смеси, которая привела к обрушению межкомнатных перегородок и межквартирных стен с последующим обрушением плит перекрытия над и под квартирами на 2-м, 3-м, 4-м этажах, передает Zakon.kz.

По факту вспышки газовоздушной смеси в одном из пятиэтажных домов в Темиртау начато досудебное расследование по ст. 292, ч. 1 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности», – говорится в сообщении информационного медиапортала МВД РК в Telegram. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Управления полиции Темиртау. Новость по теме В Темиртау из-за взрыва газа произошло обрушение стен квартир

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