Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Взрыв газа в Темиртау – начато досудебное расследование

Взрыв газа в Темиртау – начато досудебное расследование Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Днем в одном из пятиэтажных жилых домов в Темиртау произошла вспышка газовоздушной смеси, которая привела к обрушению межкомнатных перегородок и межквартирных стен с последующим обрушением плит перекрытия над и под квартирами на 2-м, 3-м, 4-м этажах, передает Zakon.kz.
По факту вспышки газовоздушной смеси в одном из пятиэтажных домов в Темиртау начато досудебное расследование по ст. 292, ч. 1 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности», – говорится в сообщении информационного медиапортала МВД РК в Telegram.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Управления полиции Темиртау.

Новость по теме

В Темиртау из-за взрыва газа произошло обрушение стен квартир

Динара Халдарова
Темиртау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 16 августа в обменных пунктах Казахстана
напиток
Две вредные привычки способны продлить жизнь – врач
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
Необычный кот живет в акмолинской колонии
Необычный кот живет в акмолинской колонии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления