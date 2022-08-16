«АрселорМиттал Темиртау» и МЧС подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере безопасности

16 августа генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир и вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мереке Пшембаев подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере безопасности.

Меморандум о совместном сотрудничестве содействует укреплению совместного сотрудничества в сфере гражданской защиты и способствует благосостоянию и защите населения, развитию и внедрению новых технологий в области промышленной безопасности.

Фото: АМТ

В целях практической реализации целей меморандума предусмотрено совместное участие в пилотном проекте Safety Management System, который заключается в использовании современной цифровой системы с удаленным доступом сотрудников МЧС РК к служебной документации и цифровым данным сотрудников службы ТБ компании.

Фото: АМТ

Настоящий документ служит главной задаче – обеспечению безопасности на промышленных предприятиях компании. Прозрачное и доверительное сотрудничество между Министерством по чрезвычайным ситуациям РК и АО «АрселорМиттал Темиртау» поспособствует достижению глобальной цели – нулевого уровня травматизма на производстве.