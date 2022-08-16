Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«АрселорМиттал Темиртау» и МЧС подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере безопасности

АМТ и МЧС подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере безопасности Фото: АМТ
16 августа генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир и вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мереке Пшембаев подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере безопасности.

Меморандум о совместном сотрудничестве содействует укреплению совместного сотрудничества в сфере гражданской защиты и способствует благосостоянию и защите населения, развитию и внедрению новых технологий в области промышленной безопасности.

АМТ и МЧС подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере безопасности

Фото: АМТ

В целях практической реализации целей меморандума предусмотрено совместное участие в пилотном проекте Safety Management System, который заключается в использовании современной цифровой системы с удаленным доступом сотрудников МЧС РК к служебной документации и цифровым данным сотрудников службы ТБ компании.

АМТ и МЧС подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере безопасности

Фото: АМТ

Настоящий документ служит главной задаче – обеспечению безопасности на промышленных предприятиях компании. Прозрачное и доверительное сотрудничество между Министерством по чрезвычайным ситуациям РК и АО «АрселорМиттал Темиртау» поспособствует достижению глобальной цели – нулевого уровня травматизма на производстве.

Читайте также

Какой будет погода в Казахстане 17 августа

Улицу Розыбакиева временно перекроют в Алматы

Финансовый бонус: названы пять удачных для стрижек дат в сентябре

Динара Халдарова
АрселорМиттал МЧС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 16 августа в обменных пунктах Казахстана
напиток
Две вредные привычки способны продлить жизнь – врач
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
Необычный кот живет в акмолинской колонии
Необычный кот живет в акмолинской колонии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления