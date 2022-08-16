«АрселорМиттал Темиртау» и МЧС подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере безопасности
Меморандум о совместном сотрудничестве содействует укреплению совместного сотрудничества в сфере гражданской защиты и способствует благосостоянию и защите населения, развитию и внедрению новых технологий в области промышленной безопасности.
Фото: АМТ
В целях практической реализации целей меморандума предусмотрено совместное участие в пилотном проекте Safety Management System, который заключается в использовании современной цифровой системы с удаленным доступом сотрудников МЧС РК к служебной документации и цифровым данным сотрудников службы ТБ компании.
Фото: АМТ
Настоящий документ служит главной задаче – обеспечению безопасности на промышленных предприятиях компании. Прозрачное и доверительное сотрудничество между Министерством по чрезвычайным ситуациям РК и АО «АрселорМиттал Темиртау» поспособствует достижению глобальной цели – нулевого уровня травматизма на производстве.