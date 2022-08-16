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Парковки для электросамокатов появились в Алматы

Алматы, парковки, краска Фото: пресс-служба акимата Алматы
Разметку нанесли на проспектах Достык, Абая, по улице Гоголя. В дальнейшем планируется охватить разметками наиболее загруженные участки города. Всего до конца года на улицах Алматы будет размечено не менее 500 парковочных зон. Об этом сообщили в акимате Алматы, передает Zakon.kz.

самокаты

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Парковочные зоны обозначаются белой краской с силуэтом самоката. Площадь парковки, обозначенной разметкой, в среднем составляет 4 квадратных метра и вмещает до 10 шеринговых самокатов.

самокаты

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Нанесение разметки поможет горожанам легко определить место, где можно оставить электросамокат, не создавая помех для пешеходов и транспорта, – говорится в сообщении акимата Алматы.

парковки

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, между акиматом Алматы и операторами сервиса аренды электрических самокатов был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, направленный на обеспечение безопасности передвижения на электросамокатах и снижение аварийности с участием средств индивидуальной мобильности.

самокаты

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В городе в аренду предоставляются около 15 тыс. электросамокатов, ежедневно совершается порядка 100 тыс. поездок на электросамокатах.

 

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