Парковки для электросамокатов появились в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Парковочные зоны обозначаются белой краской с силуэтом самоката. Площадь парковки, обозначенной разметкой, в среднем составляет 4 квадратных метра и вмещает до 10 шеринговых самокатов.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Нанесение разметки поможет горожанам легко определить место, где можно оставить электросамокат, не создавая помех для пешеходов и транспорта, – говорится в сообщении акимата Алматы.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Напомним, между акиматом Алматы и операторами сервиса аренды электрических самокатов был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, направленный на обеспечение безопасности передвижения на электросамокатах и снижение аварийности с участием средств индивидуальной мобильности.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В городе в аренду предоставляются около 15 тыс. электросамокатов, ежедневно совершается порядка 100 тыс. поездок на электросамокатах.