Неизвестные устроили жесткую массовую драку в Шымкенте

Фото: Zakon.kz

На видео видно, как молодые люди дерутся со взрослыми мужчинами, продолжая их избивать и на земле, передает Zakon.kz.

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