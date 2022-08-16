Неизвестные устроили жесткую массовую драку в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
На видео видно, как молодые люди дерутся со взрослыми мужчинами, продолжая их избивать и на земле, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 15 августа в ночное время на проспекте Кабанбай батыра.
Управлением полиции Аль-Фарабийского района зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 УК РК по факту хулиганства. Один гражданин, причастный к произошедшему, доставлен в полицию, проводятся меры по задержанию остальных причастных лиц. В настоящее время досудебное расследование продолжаетсяДепартамент полиции города Шымкента
Внимание! Видео не для слабонервных!
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