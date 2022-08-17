Казахстанцы не бросят курить вейпы – исследование

Агентство маркетинговых решений и исследований «JD EXPERT» провело опрос общественного мнения среди жителей 17 областей и трех городов республиканского значения на тему «Особенности поведения курильщиков. Выбор курильщиков», передает Zakon.kz.

Целью исследования стало выявление объективной картины, основанной на мнениях самих казахстанцев, о том, насколько меняется их отношение к сигаретам, способу покупки и формату курения, насколько борьба с табакокурением в стране является на их взгляд эффективной, а законодательные инициативы по запрету продажи и употребления вейпов и повышения акцизов на нагреваемый табак – действенными.

Так, законодательная инициатива по запрету вейпов фактически способствует появлению и росту протестных настроений среди активной части населения – подавляющее большинство казахстанцев (до 51%) готовы выразить активные протестные настроения в случае введения подобного закона в действие. 79% респондентов считают борьбу с табакокурением в стране не приносящей результатов, а для 13% она, по сути, безразлична и непонятна, как процесс.

Примечателен тот факт, что в случае введения ограничений на покупку или значительное увеличение цен на вейпы и системы нагревания табака люди не откажутся от курения, а будут искать способ купить онлайн – до 34%, найдут способ, как купить – до 34%, закупят заранее много – до 29%. Высока вероятность ярких протестных мнений (основной курильщик –мужчина 26-55 лет) и поиска обходных путей покупок. Стоит ожидать, что дополнительные запреты и ограничения только придадут импульс нелегальной продаже табака.

Что, если электронные сигареты и/или вейпы запретят продавать или они подорожают?

Фото: график

Фото: график

Вейпы и системы нагревания табака стимулируют переход со стандартных форм курения (обычная сигарета) на менее вредные, по мнению самих курильщиков, формы курения. Порядка 49% ранее курили обычные сигареты и отказались от них в пользу систем нагревания табака и вейпов. Только 38% респондентов говорят о стабильности своего выбора, из них 69% всегда курили только обычные сигареты, оставшийся 31% сразу начали курить электронные версии.

Основные «перебежчики» в выборе формата курения – это люди, которые обычную сигарету меняют на электронные форматы. Для большинства людей, выбирающих электронные форматы курения, это способ в определенном смысле сделать чище и комфортнее свое пространство. 60% казахстанцев после перехода на системы нагревания табака и вейпы отмечают, что они менее вредны, способствуют тому, чтобы бросить курить.

Почему выбрали вместо обычной сигареты систему нагревания табака и/или вейп?

Фото: график

Примечательно, что уменьшение объема и частоты курения отмечают 36% среди перешедших с обычных сигарет на вейпы, и 34% отмечают, что их здоровье стало лучше. Показатели тех, кто перешел с обычных сигарет на системы нагревания табака, вдвое ниже: 15% отмечают уменьшение объема и частоты курения и 16%, соответственно, улучшение показателей здоровья.

Люди, которые занимаются спортом, сделали свой выбор в пользу вейпов (24%) и систем нагревания табака (9%), отказавшись от обычной сигареты. Из тех, кто курит обычную сигарету, только 3% упомянули спорт.

Что поменялось, когда вы сменили обычную сигарету на электронный формат?

Фото: график

Стоит отметить тот факт, что в целом курение можно отнести в разряд законопослушных зависимостей. При этом люди, выбирающие системы нагревания табака или вейпы, чаще озабочены легальностью покупок и предпочитают официальных поставщиков и специализированные точки продаж. При этом для всех форм курения есть опыт разнообразных покупок сигарет, и их исчезновение из какого-либо канала продаж, по сути, не будет проблемой для покупки или ограничением в объеме курения.

Легальность покупок

Важно ли для вас купить сигареты у официального поставщика в соответствии с законодательством и техническим регламентом продаж?

Фото: график