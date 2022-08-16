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Токаев принял главу холдинга «Байтерек»

Токаев принял главу Байтерека Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности холдинга за первое полугодие 2022 года, в том числе о проводимой работе по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем, сообщает Zakon.kz.

Объем финансирования крупного бизнеса составил 143 млрд тенге, МСБ – 510 млрд тенге, АПК – 241,3 млрд тенге, сообщает Акорда.

При поддержке холдинга частные застройщики ввели жилье площадью 759 тыс. кв. м, через выкуп облигаций местных исполнительных органов были построены и введены 56 тыс. кв. м жилья. При этом 39 тыс. семей, в том числе 7,2 тыс. очередников, приобрели жилье за счет льготной ипотеки.

В рамках исполнения поручений главы государства холдинг начал прием заявок на участие в программе льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средств АО «Жасыл-Даму», также был внедрен механизм субсидирования арендной платы частного жилищного фонда.

Кроме того, по информации Каната Шарлапаева, в 2022 году за счет инструментов поддержки холдинга будет обеспечен ввод 2 млн кв. м жилья, или 29,6 тыс. квартир. В целом, эти меры позволят улучшить жилищные условия для 250 тыс. человек.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал председателю холдинга ряд поручений, направленных на улучшение условий для развития бизнеса и совершенствования социальной жилищной политики.

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