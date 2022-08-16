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Прокуроры рассказали, как защититься от телефонных мошенников

телефонное мошенничество Фото: pixabay
Прокуроры Актау обратились к жителям города и дали советы, как не стать жертвой телефонных мошенников. Они также установили информационные билборды в городе, сообщает Zakon.kz.

Поводом для мероприятия послужил серьезный рост количества телефонных и интернет-мошенничеств, который составил 24% (с 119 до 146) в сравнении с прошлым годом.

Прокуроры призвали соблюдать элементарные меры предосторожности, в частности:

  • не сообщать никому свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, особенно лицам, представляющимся сотрудниками банка, правоохранительных органов;

  • регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать меры безопасности, предлагаемые банками;

  • при совершении онлайн-покупок не доверять неизвестным и непроверенным сайтам, не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, без проверки интернет-магазина не производить предоплату до получения товара;

  • не переходить по ссылкам, которые направляют для оплаты покупки либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах;

  • исключить свое участие в финансовых схемах без прозрачного источника дохода, в различных группах в соцсетях и мессенджерах, обещающих прибыль от денежных вкладов, прекратить вносить деньги и привлекать других граждан.

В рамках профилактической работы на территории Актау по инициативе прокуратуры города также были установлены билборды и стенды с необходимой информацией.

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