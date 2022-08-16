Прокуроры рассказали, как защититься от телефонных мошенников
Поводом для мероприятия послужил серьезный рост количества телефонных и интернет-мошенничеств, который составил 24% (с 119 до 146) в сравнении с прошлым годом.
Прокуроры призвали соблюдать элементарные меры предосторожности, в частности:
не сообщать никому свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, особенно лицам, представляющимся сотрудниками банка, правоохранительных органов;
регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать меры безопасности, предлагаемые банками;
при совершении онлайн-покупок не доверять неизвестным и непроверенным сайтам, не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, без проверки интернет-магазина не производить предоплату до получения товара;
не переходить по ссылкам, которые направляют для оплаты покупки либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах;
исключить свое участие в финансовых схемах без прозрачного источника дохода, в различных группах в соцсетях и мессенджерах, обещающих прибыль от денежных вкладов, прекратить вносить деньги и привлекать других граждан.
В рамках профилактической работы на территории Актау по инициативе прокуратуры города также были установлены билборды и стенды с необходимой информацией.