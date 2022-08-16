Засуха во Франции: фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов

Во Франции урожай овощей и фруктов уменьшился почти на треть в связи крайне засушливой погодой. Такая информация прозвучала в эфире радиостанции Franceinfo во вторник, передает Zakon.kz.

Урожаю нанесен ущерб. На данный момент мы оцениваем его в 25-35%… Необходимо, чтобы принятые ограничения на использование воды были лучше адаптированы, это поможет обеспечить продовольственную безопасность и независимость французов. Президент французской национальной ассоциации производителей овощей Жак Рушассе

Рушассе также напомнил, что на сегодняшний день каждый второй овощ в республике импортируется, и отметил, что фермерам необходима господдержка, чтобы пережить трудные времена, такие, как беспрецедентная засуха.

Данные французской национальной метеослужбы «Метео-Франс» говорят о том, что июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории. Рекордная жара во Франции привела к засухе.

Ограничения на использование воды были введены на всей территории метрополии.