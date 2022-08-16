Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Засуха во Франции: фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов

Франция Фото: pixabay
Во Франции урожай овощей и фруктов уменьшился почти на треть в связи крайне засушливой погодой. Такая информация прозвучала в эфире радиостанции Franceinfo во вторник, передает Zakon.kz.
Урожаю нанесен ущерб. На данный момент мы оцениваем его в 25-35%… Необходимо, чтобы принятые ограничения на использование воды были лучше адаптированы, это поможет обеспечить продовольственную безопасность и независимость французов. Президент французской национальной ассоциации производителей овощей Жак Рушассе

Рушассе также напомнил, что на сегодняшний день каждый второй овощ в республике импортируется, и отметил, что фермерам необходима господдержка, чтобы пережить трудные времена, такие, как беспрецедентная засуха.

Данные французской национальной метеослужбы «Метео-Франс» говорят о том, что июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории. Рекордная жара во Франции привела к засухе.

Ограничения на использование воды были введены на всей территории метрополии.

Читайте также

Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы

Блогер из Актау снял видео в долине лотосов

Молодежный летний лагерь открылся в Карагандинской области

Ирина Лукичева
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 16 августа в обменных пунктах Казахстана
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
напиток
Две вредные привычки способны продлить жизнь – врач
глава Минторговли
Новый глава МТИ о дефиците сахара: Решение на поверхности, мы живем не на Луне
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления