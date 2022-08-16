Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау состоялось открытие Atyrau Chess Festival

Турнир по шахматам в Атырау Фото: пресс-служба акима Атырауской области
Официально шахматный спорт в регионе начал развитие в 1984 году, с открытия спортивных школ. На сегодня по области шахматами занимаются 18 355 человек, в том числе 11 330 человек – в сельской местности, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии принял участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, сообщает пресс-служба акима области.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо гроссмейстеру Динаре Садуакасовой, которая впервые организовала международный шахматный фестиваль в Атырау.

Динара Садуакасова на шахматном турнире в Атырау

Фото: пресс-служба акима Атырауской области

Глава региона Серик Шапкенов пожелал участникам международного шахматного фестиваля удачи и вручил поздравление от главы государства.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на шахматном турнире

Фото: пресс-служба акима Атырауской области

Организаторы и участники турнира Atyrau Chess Festival 2022! Дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием международного шахматного фестиваля! Это знаменательное событие в сфере спорта нашей страны. Интерес к шахматам в Казахстане растет из года в год. Со стороны государства создаются все условия для развития данного вида спорта. На международных турнирах немало шахматистов, достойно защищающих честь страны. Успехи наших спортсменов на прошедшей недавно шахматной олимпиаде в Индии – явное тому подтверждение. Я верю, что турнир Atyrau Chess Festival 2022, в котором принимают участие многие международные мастера спорта, внесет вклад в дальнейшее развитие шахматного искусства! Желаю всем крепкого здоровья, больших успехов!Из поздравления Касым-Жомарта Токаева

Организатором фестиваля является шахматная академия, основанная в 2019 году чемпионкой Азии по классическим шахматам среди женщин Динарой Садуакасовой.

аким Атырауской области с детьми-шахматистами

Фото: пресс-служба акима Атырауской области

Читайте также

Ситуация в Украине: киевляне возвращают оружие, в стране запрещают пиротехнику

Ключевые вопросы сотрудничества – глава КМГ посетил Азербайджан и Грузию

В Жамбылской области действуют 75 этнокультурных объединений

Данияр Кунафин
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 16 августа в обменных пунктах Казахстана
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
напиток
Две вредные привычки способны продлить жизнь – врач
глава Минторговли
Новый глава МТИ о дефиците сахара: Решение на поверхности, мы живем не на Луне
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления