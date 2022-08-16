В Атырау состоялось открытие Atyrau Chess Festival
Фото: пресс-служба акима Атырауской области
Официально шахматный спорт в регионе начал развитие в 1984 году, с открытия спортивных школ. На сегодня по области шахматами занимаются 18 355 человек, в том числе 11 330 человек – в сельской местности, сообщает Zakon.kz.
В торжественной церемонии принял участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, сообщает пресс-служба акима области.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо гроссмейстеру Динаре Садуакасовой, которая впервые организовала международный шахматный фестиваль в Атырау.
Глава региона Серик Шапкенов пожелал участникам международного шахматного фестиваля удачи и вручил поздравление от главы государства.
Фото: пресс-служба акима Атырауской области
Фото: пресс-служба акима Атырауской области
Организаторы и участники турнира Atyrau Chess Festival 2022! Дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием международного шахматного фестиваля! Это знаменательное событие в сфере спорта нашей страны. Интерес к шахматам в Казахстане растет из года в год. Со стороны государства создаются все условия для развития данного вида спорта. На международных турнирах немало шахматистов, достойно защищающих честь страны. Успехи наших спортсменов на прошедшей недавно шахматной олимпиаде в Индии – явное тому подтверждение. Я верю, что турнир Atyrau Chess Festival 2022, в котором принимают участие многие международные мастера спорта, внесет вклад в дальнейшее развитие шахматного искусства! Желаю всем крепкого здоровья, больших успехов!Из поздравления Касым-Жомарта Токаева
Организатором фестиваля является шахматная академия, основанная в 2019 году чемпионкой Азии по классическим шахматам среди женщин Динарой Садуакасовой.
Фото: пресс-служба акима Атырауской области
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ