В Жамбылской области действуют 75 этнокультурных объединений

В КГУ «Қоғамдық келісім» Управления внутренней политики акимата Жамбылской области прошла XXV сессия региональной АНК с участием главы региона Нуржана Нуржигитова, сообщает Zakon.kz.

На форуме были представители творческой интеллигенции, советов матерей, аксакалов и общественного согласия, Ассоциации деловых женщин, Центра по формированию здорового образа жизни, Общества Красного Полумесяца, «Ассамблеи жастары», правоохранительных органов, медиаторы и другие.

На повестке дня стояла главная тема «Основные направления совершенствования работы Ассамблеи народа Казахстана в условиях политической реформы». Для ее обсуждения участники встречи разделились на несколько групп. Одни рассматривали вопрос «Роль культуры и языка в консолидации нации», другие – «Новый Казахстан и модернизация АНК», третьи рассказали о коллективной работе по развитию молодежных инициатив.

Отрадно было видеть, насколько увеличилось число партнеров областной ассамблеи, искренне заинтересованных в тесном деловом сотрудничестве с АНК, имеющей огромный опыт в выполнении важнейшей миссии по укреплению общенационального согласия и сохранению мира. Член региональной АНК Жамбылской области Михаил Бунин

По мнению председателя республиканского этнокультурного центра дунган Зайнуддина Махусеева, работа этнокультурных объединений в регионе, направленная на укрепление межэтнического согласия, межкультурного обмена с помощью интернет-ресурсов, может стать широко известной не только в Казахстане, но и на международном уровне. Для достижения этой цели приоритетным направлением в деятельности ЭКО должна стать работа в социальных сетях, считает Зайнуддин Махусеев.

Многие руководители и активисты имеют там личные аккаунты, некоторые собственные сайты. Эту работу необходимо активизировать и продвигать, регулярно публиковать посты, живым языком, а не казенными отчетами рассказывать о многогранной работе наших этнокультурных объединений и людях, выполняющих эту работу, откликаться на происходящие события, развенчивать на аргументах и фактах зачастую беспочвенную критику ассамблеи со стороны диванных экспертов, батыров и «лидеров мнений». Надо шире пропагандировать свою культуру, традиции и обычаи. Активная, профессиональная работа в социальных сетях сделает нас более узнаваемыми и ближе друг к другу, придаст АНК еще более положительный имидж. Председатель республиканского этнокультурного центра дунган Зайнуддин Махусеев

Председатель уйгурского этнокультурного объединения имени Махмуда Кашгари Мухаббат Турдыева предложила, чтобы каждое ЭКО выделило активистов, ответственных за информационную работу, а «Қоғамдық келісім» организовало для них курсы по работе в СМИ и особенно в социальных сетях. Для достижения должного эффекта людей надо учить подготовке и размещению информации, участию в дискуссиях, отстаиванию точки зрения АНК, считает она.

На форуме присутствовал и выступил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Все мы по сей день находимся под глубоким впечатлением от выступления на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана главы государства, председателя АНК Касым-Жомарта Токаева, который выразил уверенность, что в новых реалиях АНК по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой нашей политики мира и согласия, – отметил аким.

По его словам, были определены три основных приоритета деятельности АНК. Это – усиление ее роли в реализации политических реформ, информационной работы, активизация общественного потенциала ассамблеи и ее правозащитной деятельности.

Нам необходимо обеспечить активное участие наиболее подготовленных членов ассамблеи в разъяснении содержания начавшихся политических реформ. Важное значение в этом имеет интеграция с вновь образованным Национальным курултаем. Ассамблея области в последние годы накопила значительный опыт в информационно-разъяснительной работе в районах, включая дальние аулы. Активистов ассамблеи как давних знакомых и желанных гостей принимают в трудовых, школьных и студенческих коллективах. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов

В Жамбылской области действуют 177 советов общественного согласия, которыми с начала года организовано более 800 полезных с точки зрения укрепления межэтнического согласия мероприятий. Хорошо зарекомендовал себя проект «Мир и согласие», который реализован здесь в 2020-2021 годах. Эта работа будет продолжена и дальше.

Одно из важных направлений деятельности региональной ассамблеи – благотворительность. В этом году особо нуждающимся жителям области была оказана помощь на общую сумму свыше 78 млн тенге. Большую работу в этом направлении проводит Совет матерей АНК, что особо было отмечено главой региона.

В общей сложности на сегодняшний день в Жамбылской области действуют 75 этнокультурных объединений, в том числе 23 областного масштаба. Нуржан Нуржигитов поставил перед ними конкретные задачи, в частности, показывать во всем многообразии достижения всех этносов, населяющих регион, в деле индустриализации, развитии малого и среднего бизнеса, образования и науки, культуры и спорта. Областному телевидению поручено возобновить программу о национальных обычаях, традиции и культуре многонационального населения региона.