Ситуация в Украине: киевляне возвращают оружие, в стране запрещают пиротехнику

Инспекция МАГАТЭ может приехать за Запорожскую атомную электростанцию через земли, подконтрольные союзным силам или через территории России. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Если бы власти Украины предупредили жителей о предстоящем военном конфликте еще в октябре, то Украина продержалась бы три дня, заявил Зеленский. По его словам, молчание властей о планах россиян позволило избежать массовой эмиграции, спада экономики и в целом удержать страну.

Министерство обороны США показало процесс загрузки боеприпасов для Украины на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр в штате Делавер. При этом в Пентагоне не уточнили, какие именно боеприпасы отправят.

Киевляне вернули около тысячи единиц оружия из 6,5 тыс. автоматов (то есть около 15%), которые массово выдавали людям в начале военного конфликта в Украине. Об этом сообщил глава киевской Национальной полиции Иван Выговский.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете фейерверков, салютов и другой пиротехники в Украине. Пиротехнику в Украине можно будет использовать только спасателям, ВСУ и полиции. В пояснительной записке говорится, что звуковые и световые эффекты от пиротехники вредят психологическому здоровью населения.