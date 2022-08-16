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Ситуация в Украине: киевляне возвращают оружие, в стране запрещают пиротехнику

ситуация в Украине на 16 августа Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить гражданам России въезд в другие страны на год для того, чтобы «увидеть результат». По его словам, это может стать единственной возможностью повлиять на политику страны, сообщает Zakon.kz.

  • Инспекция МАГАТЭ может приехать за Запорожскую атомную электростанцию через земли, подконтрольные союзным силам или через территории России. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

  • Если бы власти Украины предупредили жителей о предстоящем военном конфликте еще в октябре, то Украина продержалась бы три дня, заявил Зеленский. По его словам, молчание властей о планах россиян позволило избежать массовой эмиграции, спада экономики и в целом удержать страну.

  • Министерство обороны США показало процесс загрузки боеприпасов для Украины на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр в штате Делавер. При этом в Пентагоне не уточнили, какие именно боеприпасы отправят.

  • Киевляне вернули около тысячи единиц оружия из 6,5 тыс. автоматов (то есть около 15%), которые массово выдавали людям в начале военного конфликта в Украине. Об этом сообщил глава киевской Национальной полиции Иван Выговский.

  • Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете фейерверков, салютов и другой пиротехники в Украине. Пиротехнику в Украине можно будет использовать только спасателям, ВСУ и полиции. В пояснительной записке говорится, что звуковые и световые эффекты от пиротехники вредят психологическому здоровью населения.

  • Проблемы роста стоимости жизни начинают волновать рядовых европейцев гораздо больше, чем поддержка Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg. По мнению авторов статьи, ситуация в ближайшее время не улучшится и Европу ждет мрачная зима. По мере приближения холодов решимость и единство Запада в поддержке Киева будут еще больше ослабевать.

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