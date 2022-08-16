Взрыв в многоэтажке Темиртау: аким объявил режим ЧС

Четыре квартиры были полностью разрушены. Еще множество серьезно пострадало. Окна выбило даже в соседней многоэтажке. В больницу с травмами попали четыре человека, один из них остается под наблюдением медиков, сообщает Zakon.kz.

Мощный хлопок газа произошел в этом доме на третьем этаже в полдень. От удара обрушились потолки четырех квартир. Только чудом никто не погиб, сообщает КТК.

Предполагаемый очаг находился в 30-й квартире. От мощности взрыва, естественно, обрушились плиты между третьим и вторым этажом, а также между третьим и четвертым этажами. Есть опасность обрушения дальше перекрытий, потому что в сторону двора выдавило как раз со стороны кухни несущие конструкции. начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов

Пострадали пять квартир даже в соседней многоэтажке. Там ударной волной выбило стекла. Взрыв был такой силы, что полностью пострадал весь второй подъезд. На улице оказался даже деревянный пол одной из квартир. Также повсюду разбросаны вещи и мебель.

Жители подъезда, где произошло ЧП, до сих пор не могут прийти в себя. Люди в страхе спешно покидали свои квартиры. Документы, деньги и одежду многие взять не успели.

Меня подкинуло на пятом этаже, меня подкинуло – и опять. Я растерялась: все сыпется, все рушится. Смотрю, стекла полетели с балкона. Ужасный взрыв был. Я когда дверь открыла, там соседская девочка с двумя детьми открыть не может. А куда я пойду?! Вот куда? Не знаю, никто пока ничего не говорил. жительница Ольга Васильева

Жильцов из трех подъездов, которые не пострадали, планируют запустить в их квартиры уже сегодня – сразу после обхода специальной комиссии. В городе объявлен режим ЧС. Всем пострадавшим обещают оказать помощь.

Из 20 квартир 16 квартир будут распределены у родственников пока по договоренности, а четыре квартиры – мы предоставим жилье или арендное, или в гостинице. Моим распоряжением – ЧС, я подписал постановление. Дом восстанавливаться будет за счет бюджета, и все средства будут в полном объеме, материальный ущерб жителям будет восстановлен. Мы надеемся на то, что будем восстанавливать. аким Темиртау Кайрат Бегимов

На обследование разрушенной части дома уйдет несколько дней. Но чиновники надеются, что сноса все же удастся избежать. Пятиэтажка сейчас под строгой охраной. Подходить к ней запрещено. Установлено круглосуточное дежурство.