Руководителей двух вузов МВД наказали за недостатки в работе
В министерстве пояснили, что в деятельности двух вузов МВД были выявлены грубые нарушения и существенные недостатки в организации учебной и учебно-методической работы.
Проверка показала, что руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института МВД не обеспечена качественная и эффективная учебная и учебно-методическая работа, не осуществляется должный контроль за соблюдением государственных общеобязательных стандартов.
Более того, не выстроена организация учебно-методического процесса, координация работы подразделений учебных заведений не на должном уровне.
Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей и должностных инструкций руководством академии и института.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подписал приказ о наказании руководства Костанайской академии и Актюбинского юридического института за упущения и провалы в работе.
Так, заместитель начальника Костанайской академии МВД им. Ш. Кабылбаева Ахан Нурушев предупрежден о неполном служебном соответствии. А начальнику Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева Алтаю Байсултанову объявлен строгий выговор.