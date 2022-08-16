Руководителей двух вузов МВД наказали за недостатки в работе

Замначальнику Костанайской академии МВД им. Ш. Кабылбаева Ахану Нурушеву вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии. А начальнику Актюбинского юридического института МВД им. М. Букенбаева Алтаю Байсултанову был объявлен строгий выговор, сообщает Zakon.kz.

В министерстве пояснили, что в деятельности двух вузов МВД были выявлены грубые нарушения и существенные недостатки в организации учебной и учебно-методической работы.

Проверка показала, что руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института МВД не обеспечена качественная и эффективная учебная и учебно-методическая работа, не осуществляется должный контроль за соблюдением государственных общеобязательных стандартов.

Более того, не выстроена организация учебно-методического процесса, координация работы подразделений учебных заведений не на должном уровне.

Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей и должностных инструкций руководством академии и института.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подписал приказ о наказании руководства Костанайской академии и Актюбинского юридического института за упущения и провалы в работе.

Так, заместитель начальника Костанайской академии МВД им. Ш. Кабылбаева Ахан Нурушев предупрежден о неполном служебном соответствии. А начальнику Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева Алтаю Байсултанову объявлен строгий выговор.