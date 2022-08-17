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Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне

ядерная война между США и Россией Фото: pixabay
По подсчетам ученых, в случае начала гипотетической полномасштабной ядерной войны между Россией и США население Земли может сократиться на пять млрд человек, а саму планету накроет ядерная зима, сообщает Zakon.kz.

Ученые Ратгерского университета выяснили, у каких стран выше шанс справиться с последствиями гипотетической ядерной войны, сообщают «Известия».

Как выяснили специалисты, в случае сброса на крупные города и промышленные центры разных стран атомных боеголовок начнутся огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц горения. Последствием этого будут климатические изменения и сокращение запасов пищи на суше и в океанах.

В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн т) сажи потребление зерновых снизится примерно на 90% через три-четыре года после апокалипсиса.

Согласно прогнозам ученых, именно Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное количество потребляемых килокалорий на душу населения в день даже в том случае, если в атмосферу будет выброшено наибольшее количество сажи.

В статье также указали, что еще одним таким местом может оказаться Новая Зеландия, однако она рискует столкнуться с большим количество беженцев из Азии и других государств, где ситуация с продовольствием будет обстоять критически.

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