Умер снявший «Трою» немецкий режиссер

Вольфганг Петерсен умер 12 августа в резиденции в районе Брентвуд, который находится в западной части Лос-Анджелеса, от рака поджелудочной железы на руках у жены, сообщает Zakon.kz.

Немецкий режиссер, продюсер и сценарист Вольфганг Петерсен умер в возрасте 81 года, сообщает РБК.

Вольфганг Петерсен родился 14 марта 1941 года в немецком городе Эмден. В 1960-х начал ставить спектакли в Гамбургском театре Эрнста Дойча. Затем поступил в Академию кино и телевидения в Берлине и принялся за работу над популярным сериалом «Место преступления».

Петерсен снял первый художественный фильм в 1974 году. Им стал психологический триллер «Один или другой из нас» по одноименному роману Хорста Босецки. Главную роль в нем сыграл Юрген Прохнов.

Второй его работой стала картина «Последствия» 1977 года выпуска, в которой режиссер адаптировал автобиографического романа Александра Циглера о гомосексуальной любви.

Ключевым для его карьеры стал фильм «Подводная лодка» о Второй мировой войне, который вышел в 1982 году. Он повествовал об экипаже немецкой подлодки во время «Битвы за Антантику» и был номинирован на премию «Оскар» шесть раз. Петерсен получил две премии — за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий.

Следующей успешной работой для немецкого режиссера стал триллер «На линии огня», где снялся Клинт Иствуд. Фильм номинировали на «Оскар» за лучший сценарий, монтаж и мужскую роль.

Позже Петерсен переснял культовый «Ботинок», выпустил блокбастеры «Идеальный шторм» (2000) и «Троя» (2004). После успешного проката первого фильма его компания Radiant Productions подписала контракт с Warner Bros.

Уже вместе с концерном в 2006 году Петерсен выпустил картину «Посейдон» по роману Пола Галлико. Тогда же режиссер принял предложение по участию в постановке «Игры Эндера», но ушел из проекта.

В течение десяти лет он не снимал фильмы, однако в 2016 году выступил режиссером комедии «Четверо против банка» — первой работы на немецком языке после «Подводной лодки».