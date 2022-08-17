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Кардинала католической церкви подозревают в сексуальных преступлениях в Канаде

Канада, флаг Фото: pixabay
Представитель Римско-католической церкви, префект Конгрегации по делам епископов кардинал Марк Уэлле оказался в перечне 88 священнослужителей, против которых подготовлен гражданский иск, передает Zakon.kz.

Жертва, пишет агентство CBC, обвинила Уэлле в том, что с 2008 по 2010 год он оказывал на нее давление и пытался склонять к интимной близости против воли потерпевшей. В этот период мужчина занимал должность архиепископа Квебека и примаса Канады.

Уточняется, что заявление подобного характера в отношении священнослужителя не единственное.

Как отмечается, до скандала Уэлле был одним из возможных преемников нынешнего главы католической церкви Франциска.

Кроме того, епископ оказался в перечне 88 священнослужителей, против которых подготовлен гражданский иск, включающий обвинения более сотни жертв, которые утверждают, что столкнулись с преступлениями на сексуальной почве, начиная с 1940 года.

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