Кардинала католической церкви подозревают в сексуальных преступлениях в Канаде

Представитель Римско-католической церкви, префект Конгрегации по делам епископов кардинал Марк Уэлле оказался в перечне 88 священнослужителей, против которых подготовлен гражданский иск, передает Zakon.kz.

Жертва, пишет агентство CBC, обвинила Уэлле в том, что с 2008 по 2010 год он оказывал на нее давление и пытался склонять к интимной близости против воли потерпевшей. В этот период мужчина занимал должность архиепископа Квебека и примаса Канады.

Уточняется, что заявление подобного характера в отношении священнослужителя не единственное.

Как отмечается, до скандала Уэлле был одним из возможных преемников нынешнего главы католической церкви Франциска.

Кроме того, епископ оказался в перечне 88 священнослужителей, против которых подготовлен гражданский иск, включающий обвинения более сотни жертв, которые утверждают, что столкнулись с преступлениями на сексуальной почве, начиная с 1940 года.