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1104 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

карантин, медики Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16 августа в Казахстане сообщили в МВК. В сравнении с предыдущим днем число заболевших увеличилось на 315 человек, передает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 930 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 236,

  • в Алматы – 88,

  • в Шымкенте – 11,

  • в Акмолинской области – 78,

  • в Актюбинской области – 61,

  • в Алматинской области – 6,

  • в Жетысуской области – 29,

  • в Атырауской области – 27,

  • в ВКО – 31,

  • в Абайской области – 12,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в ЗКО – 105,

  • в Карагандинской области – 137,

  • в Улытауской области – 4,

  • в Костанайской области – 85,

  • в Кызылординской области – 27,

  • в Мангистауской области – 31,

  • в Павлодарской области – 71,

  • в СКО – 49,

  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране подтвержден 1 379 791 случай.

1431 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане – 390,

в Алматы – 210,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области – 21,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 34,

в Абайской области – 86,

в Жамбылской области – 129,

в ЗКО – 13,

в Карагандинской области – 339,

в Улытауской области – 13,

в Костанайской области – 40,

в Кызылординской области – 37,

в Мангистауской области – 55,

в Павлодарской области – 9,

в Туркестанской области – 18.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 344 462 человека.

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Елена Беляева
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