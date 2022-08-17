1104 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16 августа в Казахстане сообщили в МВК. В сравнении с предыдущим днем число заболевших увеличилось на 315 человек, передает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 930 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 236,

в Алматы – 88,

в Шымкенте – 11,

в Акмолинской области – 78,

в Актюбинской области – 61,

в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области – 29,

в Атырауской области – 27,

в ВКО – 31,

в Абайской области – 12,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 105,

в Карагандинской области – 137,

в Улытауской области – 4,

в Костанайской области – 85,

в Кызылординской области – 27,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 71,

в СКО – 49,

в Туркестанской области – 10. Всего в стране подтвержден 1 379 791 случай. 1431 человек выздоровел от коронавирусной инфекции: в Нур-Султане – 390, в Алматы – 210, в Алматинской области – 18, в Жетысуской области – 21, в Атырауской области – 19, в ВКО – 34, в Абайской области – 86, в Жамбылской области – 129, в ЗКО – 13, в Карагандинской области – 339, в Улытауской области – 13, в Костанайской области – 40, в Кызылординской области – 37, в Мангистауской области – 55, в Павлодарской области – 9, в Туркестанской области – 18. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 344 462 человека. Читайте также При повторном заражении COVID-19 протекает тяжелее – эксперт Эксперт по сну рассказал, как заснуть ночью перед важным событием Диетолог рассказала, что опаснее: сахар или его заменители

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