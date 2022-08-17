1104 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Двумя сутками ранее в стране выявили 930 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 236,
в Алматы – 88,
в Шымкенте – 11,
в Акмолинской области – 78,
в Актюбинской области – 61,
в Алматинской области – 6,
в Жетысуской области – 29,
в Атырауской области – 27,
в ВКО – 31,
в Абайской области – 12,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 105,
в Карагандинской области – 137,
в Улытауской области – 4,
в Костанайской области – 85,
в Кызылординской области – 27,
в Мангистауской области – 31,
в Павлодарской области – 71,
в СКО – 49,
в Туркестанской области – 10.
1431 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане – 390,
в Алматы – 210,
в Алматинской области – 18,
в Жетысуской области – 21,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 34,
в Абайской области – 86,
в Жамбылской области – 129,
в ЗКО – 13,
в Карагандинской области – 339,
в Улытауской области – 13,
в Костанайской области – 40,
в Кызылординской области – 37,
в Мангистауской области – 55,
в Павлодарской области – 9,
в Туркестанской области – 18.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 344 462 человека.