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Илон Маск решил купить «Манчестер Юнайтед»

миллиардер Фото: Facebook/Elon Musk
Американский миллиардер заявил, что покупает английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» (МЮ), передает Zakon.kz.
Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите, – написал Маск в Twitter.

МЮ – английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда. Он был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Он является одним из самых популярных футбольных клубов в мире. В 2019 году МЮ занимал третье место по доходам среди всех футбольных клубов мира.

В данное время главным исполнительным директором клуба работает британец Ричард Арнольд.

Ранее Маск заявлял, что заинтересован в покупке Twitter. Однако уже в июле он объявил об отказе от сделки из-за того, что Twitter не хочет раскрывать информацию о количестве ботов.

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В середине июля Twitter подала иск в суд, чтобы принудить бизнесмена завершить покупку компании. Судебное заседание запланировано на октябрь.

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