Красный уровень опасности объявлен в Китае из-за сильной жары

Центральное метеорологическое управление страны 28 дней подряд объявляет различные уровни опасности из-за высокой температуры воздуха в разных районах, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, 17 августа ожидается, что столбик термометра поднимется до 39-40 градусов по Цельсию в ряде районов провинций Шэньси, Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь, Сычуань, Гуйчжоу, Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также в городах Шанхай и Чунцин.

Отмечается, что в отдельных районах бассейна реки Янцзы уже больше 20 дней подряд не было осадков, а число дней с экстремально высокой температурой воздуха превысило 30. В провинциях Сычуань, Хубэй, Хунань, Аньхой и Цзянси, а также в городе Чунцин жара нанесла серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям, порядка 830 тыс. человек испытывают трудности с доступом к питьевой воде.

Синоптики прогнозируют в течение ближайшей недели продолжение жары и отсутствие осадков в отдельных районах провинции Сычуань, в городе Чунцин, а также в регионе среднего и нижнего течения реки Янцзы.