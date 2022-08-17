Наказаны руководители двух вузов МВД

В двух вузах МВД выявлены грубые нарушения и существенные недостатки в организации учебной и учебно-методической работы, сообщает Zakon.kz.

Проверка показала, что руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института МВД не обеспечена качественная и эффективная учебная и учебно-методическая работа, не осуществляется должный контроль по соблюдению государственных общеобязательных стандартов.

Более того, не выстроена организация учебно-методического процесса, координация работы подразделений учебных заведений не на должном уровне.

Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей и должностных инструкций руководством Академии и института.

За упущения и провалы в работе руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института министром внутренних дел Маратом Ахметжановым подписан приказ о наказании.