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Наказаны руководители двух вузов МВД

Наказаны руководители двух вузов МВД Фото: polisia.kz
В двух вузах МВД выявлены грубые нарушения и существенные недостатки в организации учебной и учебно-методической работы, сообщает Zakon.kz.

Проверка показала, что руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института МВД не обеспечена качественная и эффективная учебная и учебно-методическая работа, не осуществляется должный контроль по соблюдению государственных общеобязательных стандартов.

Более того, не выстроена организация учебно-методического процесса, координация работы подразделений учебных заведений не на должном уровне.

Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей и должностных инструкций руководством Академии и института.

За упущения и провалы в работе руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института министром внутренних дел Маратом Ахметжановым подписан приказ о наказании.

Заместитель начальника Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева Ахан Нурушев предупрежден о неполном служебном соответствии. А начальнику Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева Алтаю Байсултанову объявлен строгий выговор.

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