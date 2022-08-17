Наказаны руководители двух вузов МВД
Проверка показала, что руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института МВД не обеспечена качественная и эффективная учебная и учебно-методическая работа, не осуществляется должный контроль по соблюдению государственных общеобязательных стандартов.
Более того, не выстроена организация учебно-методического процесса, координация работы подразделений учебных заведений не на должном уровне.
Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей и должностных инструкций руководством Академии и института.
За упущения и провалы в работе руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института министром внутренних дел Маратом Ахметжановым подписан приказ о наказании.
Заместитель начальника Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева Ахан Нурушев предупрежден о неполном служебном соответствии. А начальнику Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева Алтаю Байсултанову объявлен строгий выговор.