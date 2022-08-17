Курсы валют на 17 августа в обменных пунктах Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 476,58 (+0,4), к евро – 482,92 (-2,64), к рублю – 7,77 (+0,01).
Нур-Султан
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 480,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 489 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,1 тенге, продажи – 7,6 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477,5 тенге, продажи – 479 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,4 тенге.