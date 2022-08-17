Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией

Президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции. Закон предусматривает сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита, передает Zakon.kz.

Так, семьи, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, смогут сэкономить более 1 тыс. долларов в год. Американцы смогут получить скидки или налоговые льготы на покупку тепловых насосов или установку солнечных батарей, что позволит им сберечь до 750 долларов в год.

Льготы на приобретение новых или подержанных электромобилей помогут сэкономить до 950 долларов в год, пишет Rbc.ru.

Президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции, сообщил Белый дом.

Закон предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Семьи, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, смогут сэкономить более 1 тыс. долларов в год.