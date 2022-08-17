Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией
Так, семьи, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, смогут сэкономить более 1 тыс. долларов в год. Американцы смогут получить скидки или налоговые льготы на покупку тепловых насосов или установку солнечных батарей, что позволит им сберечь до 750 долларов в год.
Льготы на приобретение новых или подержанных электромобилей помогут сэкономить до 950 долларов в год, пишет Rbc.ru.
Президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции, сообщил Белый дом.
Закон предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Семьи, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, смогут сэкономить более 1 тыс. долларов в год.