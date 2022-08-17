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Дизель без документов – осужден предприниматель в Кызылординской области

осужден предприниматель в Кызылординской области Фото: Zakon.kz
В Кызылординской области 2 года 8 месяцев лишения свободы получил индивидуальный предприниматель за оптовую реализацию нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, сообщает Zakon.kz.

Предпринимателя задержали при попытке реализовать 4 тонны дизельного топлива без соответствующих документов.

В ходе следствия он не смог подтвердить законность происхождения еще 402 тонн ранее проданного им топлива стоимостью 93 млн тенге. Агентство по финансовому мониторингу

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