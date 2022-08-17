Дизель без документов – осужден предприниматель в Кызылординской области

Фото: Zakon.kz

В Кызылординской области 2 года 8 месяцев лишения свободы получил индивидуальный предприниматель за оптовую реализацию нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, сообщает Zakon.kz.

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