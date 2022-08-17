Неизвестные звонили казахстанцам и обещали денежную помощь

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН), звонят гражданам и обещают социальную помощь в виде денежных выплат в размере от 500 тыс. до 1 млн тенге. Эта информация не соответствует действительности, передает Zakon.kz.

Для якобы оказания материальной помощи неизвестные лица просят снять с ареста счета и погасить задолженность. Сценарий у всех был одинаков: счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками.

После того, как гражданин снимает арест со счета для получения обещаемой материальной помощи, неизвестные лица ссылаются на технические неполадки и невозможность оказания помощи.

Cотрудники министерства не осуществляют обзвон граждан, все государственные социальные выплаты производятся на основании обращений граждан или в проактивном формате. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, что распространение ложной информации карается по закону. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

В ведомстве порекомендовали казахстанцам незамедлительно обращаться в полицию, если они подверглись обману мошенников.