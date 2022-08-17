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«Астана Моторс» задает тренды в авторитейле

«Астана Моторс» задает тренды в авторитейле Фото: «Астана Моторс»
Китайский бренд Chery укрепляет позиции в рейтинге самых приобретаемых автомобилей Казахстана – за восемь месяцев с момента запуска продаж дилеры реализовали свыше 1500 кроссоверов в девяти дилерских центрах страны.

Напомним, что официальный дистрибьютор Chery в Казахстане входит в состав компании «Астана Моторс».

По итогам семи месяцев 2022 года Chery занял восьмое место в рейтинге самых популярных автобрендов, обогнав Renault, Nissan, Volkswagen. А среди китайских брендов Chery – лидер продаж (312 проданных авто в июне и 378 – в июле).

Десятым дилером Chery в Казахстане стал Mycar.kz – первый и пока единственный в стране онлайн-дилер, недавно получивший официальное право реализовать новые автомобили бренда через свой интернет-ресурс. Этой возможностью уже воспользовался ряд клиентов, которые приобрели автомобили или заказали тест-драйв «с доставкой на дом».

«Астана Моторс» задает тренды в авторитейле

Фото: «Астана Моторс»

Более 20 клиентов уже прошли этот функционал: мы приезжали к одним домой, к другим – на работу. К кому-то во время обеда приезжали, был случай – приезжали в ресторан. В целом, нам очень интересно в этом проекте, а клиентам удобно. Оформление всех документов происходит удаленно, за наш счет.Заместитель директора Mycar.kz Диас Досмуханбетов

Бесплатная доставка из онлайн-маркета работает по Алматы. В перспективе и другие города получат возможность покупать авто и заказывать тест-драйв дистанционно.

Пока онлайн-дилер набирает разбег, среди дилеров в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Актобе, Костанае, Уральске, Атырау, Павлодаре по количеству проданных автомобилей лидируют Chery Nursultan и Chery Almaty, занимая долю в 54% от общих продаж. Новые центры планируется открыть в Таразе, Актау, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Кызылорде, Кокшетау, Семее, к концу 2023 года их будет уже 17.

«Астана Моторс» задает тренды в авторитейле

Фото: «Астана Моторс»

Самая продаваемая в Казахстане модель Chery – Tiggo 7 из семейства Pro, доля от общих продаж бренда – 55%.

В ближайшее время стартуют продажи новой Chery Tiggo 4 Pro в комплектациях Prestige, Premium и Luxury.

Директор дистрибуции Chery Нурлан Шамгонов в успехе бренда на рынке не сомневался с момента запуска.

Я был уверен, что Chery принесет какое-то принципиальное новшество в авторитейл Казахстана. Наш китайский партнер активно инвестирует в инновационное развитие и быстро реагирует на запросы аудитории, постоянно улучшая возможности «технологичных Chery». Мы наблюдаем рост популярности бренда в Казахстане и благодарим наших клиентов за доверие.Нурлан Шамгонов

«Астана Моторс» задает тренды в авторитейле

Фото: «Астана Моторс»

Справочная информация о Chery в Казахстане в контакт-центре «Астана Моторс» 7007.

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