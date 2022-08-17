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Илон Маск пошутил: он не будет покупать «Манчестер Юнайтед»

Манчестер юнайтед, опровержение Фото: Facebook/ElonMusk
Еще недавно американский миллиардер заявил, что покупает английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» (МЮ). Однако позже он признался, что это была шутка и приобретать футбольный клуб он не будет, передает Zakon.kz.
Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд, – написал он в комментариях на своей странице в Twitter.

«Манчестер Юнайтед» – английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда. Он был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Является одним из самых популярных футбольных клубов в мире.

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