Илон Маск пошутил: он не будет покупать «Манчестер Юнайтед»

Еще недавно американский миллиардер заявил, что покупает английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» (МЮ). Однако позже он признался, что это была шутка и приобретать футбольный клуб он не будет, передает Zakon.kz.

Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд, – написал он в комментариях на своей странице в Twitter.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. August 17, 2022

«Манчестер Юнайтед» – английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда. Он был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Является одним из самых популярных футбольных клубов в мире.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.