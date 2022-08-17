Более 1300 рабочих мест представили на столичной ярмарке вакансий

В столице во дворце «Жастар» прошла общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан, лиц, состоящих на учете службы пробации, освобожденных из мест лишения свободы и должников по алиментам.

Как сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, в работе ярмарки приняли участие 54 работодателя, которые предоставили более 1300 вакансий. Из них девять учреждений предоставили более 197 вакансий для безработных граждан, состоящих на учете службы пробации и отбывающих наказание. Учреждения в сфере образования, торговли, финансов, строительства провели информационно-разъяснительную работу и приняли резюме граждан, ищущих работу.

Фото: акимат Нур-Султана

Среди безработных не только молодежь, но и те, кто планирует сменить место жительства или работы. Переехав в столицу, учитель казахского языка и литературы Алтынгуль Оней пришла на ярмарку в надежде найти работу по душе.

Я 17 лет преподавала казахский язык и литературу в Сарыобинской средней школе Аршалынского района. В этом году по семейным обстоятельствам переехали в столицу, но работу пока не нашла. На этой ярмарке я подала резюме в несколько учреждений, жду хороших вестей. Алтынгуль Оней

Фото: акимат Нур-Султана

В числе работодателей на ярмарке был и городской Центр обслуживания населения, который предоставил вакансии по пяти направлениям. Представитель городского филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Бахтияр Алиакпаров отметил, что в столичных ЦОНах не хватает 50 человек.

В столице девять ЦОНов. Сейчас стало проще устроиться на работу в сервисный центр. Кандидаты не сдают психологический тест, принимаются на работу путем собеседования. Продумана и сторона трудоустройства людей с ограниченными возможностями. На сегодняшней ярмарке много резюме, мы с ними ознакомимся и примем на работу тех граждан, которые соответствуют всем требованиям. Бахтияр Алиакпаров

В ярмарке также приняли участие представители прокуратуры Нур-Султана, городского управления занятости и социальной защиты, Департамента юстиции и Департамента уголовно-исполнительной системы, а также представители АО «Астана-Теплотранзит», ТОО «Green tal», ТОО «Мейрим-М», ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты», Колледжа управления, Колледжа сервиса и туризма, Высшего медицинского колледжа и другие.

Фото: акимат Нур-Султана

Отметим, что до конца года в Нур-Султане будет создано 28 тыс. новых рабочих мест. Цель ярмарки вакансий – трудоустройство граждан на вакантные рабочие места. Сегодня в общегородской ярмарке приняли участие около 450 соискателей. По данным городского центра занятости населения, до конца года пройдут еще восемь таких ярмарок вакансий.