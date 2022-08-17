Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Более 1300 рабочих мест представили на столичной ярмарке вакансий

Более 1300 рабочих мест представили на столичной ярмарке вакансий Фото: акимат Нур-Султана
В столице во дворце «Жастар» прошла общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан, лиц, состоящих на учете службы пробации, освобожденных из мест лишения свободы и должников по алиментам.

Как сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, в работе ярмарки приняли участие 54 работодателя, которые предоставили более 1300 вакансий. Из них девять учреждений предоставили более 197 вакансий для безработных граждан, состоящих на учете службы пробации и отбывающих наказание. Учреждения в сфере образования, торговли, финансов, строительства провели информационно-разъяснительную работу и приняли резюме граждан, ищущих работу.

Более 1300 рабочих мест представили на столичной ярмарке вакансий

Фото: акимат Нур-Султана

Среди безработных не только молодежь, но и те, кто планирует сменить место жительства или работы. Переехав в столицу, учитель казахского языка и литературы Алтынгуль Оней пришла на ярмарку в надежде найти работу по душе.

Я 17 лет преподавала казахский язык и литературу в Сарыобинской средней школе Аршалынского района. В этом году по семейным обстоятельствам переехали в столицу, но работу пока не нашла. На этой ярмарке я подала резюме в несколько учреждений, жду хороших вестей.Алтынгуль Оней

Более 1300 рабочих мест представили на столичной ярмарке вакансий

Фото: акимат Нур-Султана

В числе работодателей на ярмарке был и городской Центр обслуживания населения, который предоставил вакансии по пяти направлениям. Представитель городского филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Бахтияр Алиакпаров отметил, что в столичных ЦОНах не хватает 50 человек.

В столице девять ЦОНов. Сейчас стало проще устроиться на работу в сервисный центр. Кандидаты не сдают психологический тест, принимаются на работу путем собеседования. Продумана и сторона трудоустройства людей с ограниченными возможностями. На сегодняшней ярмарке много резюме, мы с ними ознакомимся и примем на работу тех граждан, которые соответствуют всем требованиям.Бахтияр Алиакпаров

В ярмарке также приняли участие представители прокуратуры Нур-Султана, городского управления занятости и социальной защиты, Департамента юстиции и Департамента уголовно-исполнительной системы, а также представители АО «Астана-Теплотранзит», ТОО «Green tal», ТОО «Мейрим-М», ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты», Колледжа управления, Колледжа сервиса и туризма, Высшего медицинского колледжа и другие.

Более 1300 рабочих мест представили на столичной ярмарке вакансий

Фото: акимат Нур-Султана

Отметим, что до конца года в Нур-Султане будет создано 28 тыс. новых рабочих мест. Цель ярмарки вакансий – трудоустройство граждан на вакантные рабочие места. Сегодня в общегородской ярмарке приняли участие около 450 соискателей. По данным городского центра занятости населения, до конца года пройдут еще восемь таких ярмарок вакансий.

Читайте также

Назначен новый аким Экибастуза

6 тыс. семей отметят новоселье в Туркестанской области

Алматинский BRT трансформируют с учетом критики горожан

Динара Халдарова
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
штраф, нарушения, ПДД
Водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц в Нур-Султане
трехлетняя девочка погибла в Узбекистане
В Узбекистане до смерти избили трехлетнюю девочку
как уснуть ночью
Эксперт по сну рассказал, как заснуть ночью перед важным событием
посол
Ерлан Идрисов освобожден от должностей в посольствах трех стран
женщина выбросилась с балкона в Алматы
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления