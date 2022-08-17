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АО «Фонд развития промышленности» обеспечило финансирование программы льготного лизинга сельхозтехники

Обеспечено финансирование программы льготного лизинга сельхозтехники Фото: pixabay
В рамках реализации Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники АО «Фонд развития промышленности» привлекло 30 млрд тенге у АО «Жасыл Даму».

Данные средства будут направлены на фондирование АО «КазАгроФинанс» на льготных условиях для дальнейшего предоставления в лизинг сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителям.

Для реализации программы казахстанские производители сельскохозяйственной техники подготовили более 1500 единиц тракторов и комбайнов, что позволит удовлетворить текущую потребность на новую производительную технику, – сообщили в Фонде развития промышленности.

Условия Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники:

  • ставка вознаграждения – 6%;

  • отсутствие авансового платежа;

  • срок лизинга – до 10 лет;

  • льготный период по возврату основного долга.

Выгодные условия программы позволят аграриям высвободить оборотные средства и эффективно планировать расходы в период уборочной кампании, – отметили в ФРП.

После полного освоения выделенных средств дальнейшее финансирование по программе, которая рассчитана на 20 лет, будет производиться на револьверной основе – платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключения новых договоров финансового лизинга.

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