Цены на муку выросли на 36,6% за год в Казахстане

За январь–июнь 2022 года в стране произвели 1,6 млн тонн муки из зерновых культур — на 1,5% больше, чем годом ранее, передает Zakon.kz.

В региональном разрезе наибольший объем производства муки традиционно пришелся на Костанайскую область: 552,4 тыс. тонн, плюс 7,4% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Северо-Казахстанская область (164,5 тыс. тонн, плюс 10% за год) и Шымкент (141,5 тыс. тонн, минус 14,9%), пишет energyprom.kz.

В целом за 2021 год производство составляло 3 млн тонн — на 10,3% меньше, чем годом ранее.

Внутренний рынок мукомолы страны обеспечивают на высоком уровне. Так, по итогам января–мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 98,9%.

Импорт вырос в 2,4 раза, но это всего 14,4 тыс. тонн против произведенных внутри страны за тот же период 1,3 млн тонн.

На экспорт отправили 764,7 тыс. тонн муки — сразу на 36,2% больше, чем годом ранее. Доля экспорта составила 58,1% от ресурсов. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 21,3%, до 551,7 тыс. тонн.

Куда отправляют муку?

Экспорт за январь–май 2022 года в денежном выражении вырос сразу на 86,8% за год, до 292,6 млн долларов.

В страны СНГ в натуральном выражении было отправлено 212,7 тыс. тонн муки — на 15,1% больше, чем годом ранее. Больше всего казахстанской муки отправили в Узбекистан: 158 тыс. тонн — на 17,6% больше, чем за январь–май 2021-го. В тройку лидеров также попали Туркменистан и Таджикистан.

В страны, не входящие в СНГ, отправили 552 тыс. тонн муки на сумму 223,7 млн долларов. Здесь практически весь объем пришелся на Афганистан: 551,5 тыс. тонн — на 47,1% больше, чем годом ранее.

В июле текущего года цены на муку выросли на 36,6% за год. Стоимость килограмма муки первого сорта составила 225 тенге, высшего сорта — 343 тенге.

Среди крупных городов страны самая высокая цена на муку высшего сорта наблюдалась в столице (424 тенге), самая низкая — в Павлодаре (222 тенге за кг).