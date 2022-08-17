Главные бои выходных: реванш Усика и UFC 278

Суббота и воскресенье подарят поклонникам бокса и UFC долгожданные бои, полные интриг и ярких эмоций.

В Саудовской Аравии 20 августа пройдет бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Прошлая встреча Усика и Джошуа в сентябре 2021 года завершилась единогласным решением судей в пользу украинца, в победу которого тогда мало кто верил. Сейчас же сторона Джошуа воспользовалась заранее прописанной в контракте опцией реванша.

Стоит напомнить, что Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO, а также амбассадор ответственной игры Parimatch.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.66, Х – 19.00, П2 – 2.55

21 августа в Солт-Лейк-Сити на Vivint Arena состоится турнир UFC 278. Главным боем вечера станет встреча Камару Усмана и Леона Эдвардса.

Бойцы уже встречались в октагоне в далеком 2015 году. Тогда победу единогласным решением одержал Усман.

На пресс-конференции Камару отметил, что бой с ним сделал Леона лучше, ведь именно после того поражения британец начал бороться. Однако позиция Усмана предельно ясна: в реванше Эдвардс поймет, что биться за победу бесполезно. Посмотрим, действительно ли это окажется так.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.19, П2 – 4.40

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