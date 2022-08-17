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Прыжок на финише позволил бегуну пройти в полуфинал европейского первенства

Легкая атлетика Прыжок на финише Фото: Twitter/francetvsport
Португальский спортсмен Жоао Витор Де Оливейра сумел необычным образом выйти в полуфинал Чемпионата Европы по легкой атлетике в Мюнхене (Германия), сообщает Zakon.kz

В четвертьфинальной стадии бега с барьерами на 110 метров португальский легкоатлет совершил небольшой полет-прыжок на самом финише, с преимуществом в 0,002 секунды опередив своего конкурента за место в полуфинале.

После финиша ряд болельщиков прозвали этот трюк португальца «прыжком супермена». Жоао Витор Де Оливейра раньше защищал честь Бразилии и был чемпионом Южной Америки среди юниоров.

Экс-бразилец является полуфиналистом мирового первенства по легкой атлетике, который проходил в Пекине 7 лет назад.

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