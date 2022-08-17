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Трагедия в ТЦ Еревана: Токаев выразил соболезнования Пашиняну

Токаев выразил соболезнования Пашиняну Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и всему армянскому народу искренние соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в ереванском торговом центре «Сурмалу», которая привела к многочисленным жертвам, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме глава государства передал слова глубокого сочувствия родственникам и близким погибших и пострадавших граждан.

14 августа в ТЦ «Сурмалу» прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

В результате взрыва погибли 16 человек, двое числятся пропавшими без вести. Травмы получили 62 человека.

17-18 августа в Армении объявлен траур.

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