Вирус оспы обезьян нашли у бессимптомных пациентов

Медики установили положительный результат ПЦР-тестов мазков на вирус оспы обезьян у мужчин, которые не имеют симптомов заболевания, передает Zakon.kz.

Работа ученых из Больницы Биша — Клода Бернара в Париже была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

Данные говорят о том, что вакцинация только тех пациентов, которые имели контакт с больными, может быть неэффективной стратегией предотвращения инфекции.

Мазки были получены в рамках программы скрининга на половые инфекции мужчин нетрадиционной ориентации, имеющих несколько партнеров и проходящих профилактику ВИЧ. Такой скрининг проводится раз в три месяца.

Из 200 обследованных мужчин без симптомов у 13 (6,5%) образцы были ПЦР-положительными на вирус оспы обезьян. У 2 из 13 пациентов позже появились первые симптомы.

Пока ученые не знают, могут ли бессимптомные больные распространять вирус дальше. Авторы исследования предполагают, что такой способ передачи возможен.