Вирус оспы обезьян нашли у бессимптомных пациентов
Работа ученых из Больницы Биша — Клода Бернара в Париже была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.
Данные говорят о том, что вакцинация только тех пациентов, которые имели контакт с больными, может быть неэффективной стратегией предотвращения инфекции.
Мазки были получены в рамках программы скрининга на половые инфекции мужчин нетрадиционной ориентации, имеющих несколько партнеров и проходящих профилактику ВИЧ. Такой скрининг проводится раз в три месяца.
Из 200 обследованных мужчин без симптомов у 13 (6,5%) образцы были ПЦР-положительными на вирус оспы обезьян. У 2 из 13 пациентов позже появились первые симптомы.
Пока ученые не знают, могут ли бессимптомные больные распространять вирус дальше. Авторы исследования предполагают, что такой способ передачи возможен.