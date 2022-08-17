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Вирус оспы обезьян нашли у бессимптомных пациентов

Париж, ученые, результаты Фото: pexels
Медики установили положительный результат ПЦР-тестов мазков на вирус оспы обезьян у мужчин, которые не имеют симптомов заболевания, передает Zakon.kz.

Работа ученых из Больницы Биша — Клода Бернара в Париже была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

Данные говорят о том, что вакцинация только тех пациентов, которые имели контакт с больными, может быть неэффективной стратегией предотвращения инфекции.

Мазки были получены в рамках программы скрининга на половые инфекции мужчин нетрадиционной ориентации, имеющих несколько партнеров и проходящих профилактику ВИЧ. Такой скрининг проводится раз в три месяца.

Из 200 обследованных мужчин без симптомов у 13 (6,5%) образцы были ПЦР-положительными на вирус оспы обезьян. У 2 из 13 пациентов позже появились первые симптомы.

Пока ученые не знают, могут ли бессимптомные больные распространять вирус дальше. Авторы исследования предполагают, что такой способ передачи возможен.

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