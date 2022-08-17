4 балкона горели в Караганде

В Караганде в одном из многоэтажных жилых домов произошел пожар. Все жители до прибытия пожарных покинули свои квартиры, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном ДЧС, в 12:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Караганда, район им. А. Бокейханова, дом №8. Происходило горение четырех балконов на уровне 4-го и 5-го этажей.

На уровне 4-го и 5-го этажей произошло горение четырех обшивок балкона в четырех квартирах, а также домашних вещей, мебели, оконных и дверных балконных блоков, потолочного покрытия на общей площади 30 кв. м. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Как отмечается, до прибытия пожарных все жильцы самостоятельно вышли на улицу.

Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 13:49. Причина пожара устанавливается. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

На месте работали 26 человек личного состава и шесть единиц техники ДЧС Карагандинской области.