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4 балкона горели в Караганде

4 балкона горели в Караганде Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В Караганде в одном из многоэтажных жилых домов произошел пожар. Все жители до прибытия пожарных покинули свои квартиры, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном ДЧС, в 12:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Караганда, район им. А. Бокейханова, дом №8. Происходило горение четырех балконов на уровне 4-го и 5-го этажей.

На уровне 4-го и 5-го этажей произошло горение четырех обшивок балкона в четырех квартирах, а также домашних вещей, мебели, оконных и дверных балконных блоков, потолочного покрытия на общей площади 30 кв. м.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Как отмечается, до прибытия пожарных все жильцы самостоятельно вышли на улицу.

Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 13:49. Причина пожара устанавливается.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

4 балкона горели в Караганде

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

4 балкона горели в Караганде

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

На месте работали 26 человек личного состава и шесть единиц техники ДЧС Карагандинской области.

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Караганда Карагандинская область
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