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Анджелина Джоли подала в суд на ФБР

ФБР, Питт, суд Фото: Twitter/joliestweet
Американская актриса Анджелина Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить расследование дела против ее экс-супруга, актера Бреда Питта, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в 2016 году. Тогда Бюро занималось расследованием конфликта бывших супругов на борту частного лайнера. Джоли говорила, что актер оскорблял ее. Он якобы даже поднял руку на их общего сына Мэддокса в состоянии алкогольного опьянения, пишет tmz.com

Тогда ФБР не смогло найти достаточного количества доказательств, чтобы предъявить Питту обвинения. В апреле этого года актриса анонимно подала иск на Бюро. Она требовала продолжить расследование дела о жестоком обращении бывшего супруга по отношению к ней и детям.

В начале июня Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом ради мести актеру.

Сообщается, что звезда был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга в 2021 году продала свою долю в винодельне Miraval, владельцем которой является сам Питт. Она скрыла этот факт от артиста.

Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.

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