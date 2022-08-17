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Курс доллара снизился на торгах

курс доллара на торгах Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,20 (-0,39), немного снизившись на дневных торгах, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также понизился, составив 7,82 тенге (-0,64).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и остановился на отметке 70,20 (+0,09).

По евро торгов не проводилось. Нацбанк установил курс в 482,92 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-480 тенге, евро – по 486-491 тенге, российские рубли – по 7,3-7,77 тенге.

Оксана Житникова
KASE Казахстан
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