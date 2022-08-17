Назначен новый вице-министр науки и высшего образования РК

Назначен новый вице-министр науки и высшего образования Казахстана – им стал Куаныш Ергалиев, передает Zakon.kz.

Постановлением правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович назначен вице-министром науки и высшего образования РК. Пресс-служба премьер-министра РК

Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный медицинский университет, Университет Тулейн, Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», Университет Гарварда.

Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в Алматы.

С 2009 по 2014 год работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

2014-2019 годы — старший менеджер Департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

2019-2021 годы — ректор Университета им. Сулеймана Демиреля.

С июня 2021 года являлся вице-министром образования и науки.