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Назначен новый вице-министр науки и высшего образования РК

Куаныш Ергалиев назначен вице-министром науки и высшего образования РК Фото: primeminister.kz
Назначен новый вице-министр науки и высшего образования Казахстана – им стал Куаныш Ергалиев, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович назначен вице-министром науки и высшего образования РК.Пресс-служба премьер-министра РК

Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный медицинский университет, Университет Тулейн, Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», Университет Гарварда.

Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в Алматы.

С 2009 по 2014 год работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

2014-2019 годы — старший менеджер Департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

2019-2021 годы — ректор Университета им. Сулеймана Демиреля.

С июня 2021 года являлся вице-министром образования и науки.

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Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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