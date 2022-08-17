Пастух продал вверенный ему скот на 2,8 млн тенге в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
Хозяин животных обратился в Меркенский районный отдел полиции с заявлением 15 августа, передает Zakon.kz.
По словам мужчины, он доверил свой племенной скот пастуху, работающему у него на пастбище. Пастух незаконно растратил вверенное ему имущество и продал 47 голов скота. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 2 820 000 тенге. Пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области
31-летний житель Меркенского района признал вину полностью.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом с использованием своего служебного положения».
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