Нурлыбек Налибаев: Капитальный ремонт школ должен быть завершен качественно
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев отметил, что в новом учебном году дети должны получать образование без каких-либо препятствий. Под особый контроль глава региона взял вопрос своевременного завершения работ по капитальному ремонту школ.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Аким области проинспектировал ход ремонтных работ на одном из объектов организаций образования. Так, глава региона, посетивший школу №10 им. Ы. Алтынсарина, проверил подготовку к учебному процессу. Глава региона отметил, что ставит в приоритет ликвидацию аварийных школ и строительство новых учебных заведений.
Так как выделены большие средства школе, капительный ремонт должен быть выполнен очень качественно. Вопрос подготовки к новому учебному году стоит на контроле у главы правительства.Нурлыбек Налибаев
По словам акима, в результате демографического роста в городе увеличились микрорайоны, возникла проблема дефицита мест в школах.
В новом учебном году мы сдадим два здания из четырех аварийных школ. Ремонт одного из них мы начали за счет частного инвестора. Проблему одной аварийной школы в селе Токабай решили через частного инвестора. Наш земляк, меценат, за счет собственных средств – 550 млн тенге – начал строительство школы на 100 мест.Нурлыбек Налибаев
Кроме того, как отметил аким, разрабатывается проектно-сметная документация еще одной школы в Казалинском районе.
Также для устранения дефицита мест в школах города было принято решение построить дополнительное здание при четырех школах, потому что строительство новой школы обходится дорого. В настоящее время завершена проектно-сметная документация двух школ на 600 и 375 мест, утверждаются подрядные компании. Проектно-сметная документация остальных двух школ готовится.Нурлыбек Налибаев
Глава региона отметил, что в качестве подарка к Году детей за счет спонсорских средств в регионе будет построено 80 спортивных игровых площадок. То есть в Кызылорде будет построено около 50 спортивно-игровых площадок на 1 млрд тенге, в районах – более 30 на 600 млн тенге.
Кроме того, при поддержке спонсоров в регионе был разработан 391 проект на 45 млрд тенге. В первую очередь будут проведены работы по питьевой воде, электричеству, качеству дорог и газификации населенных пунктов. Эти проекты будут реализованы со следующего года.
Аким области также посетил крупный в регионе стекольный завод. В декабре прошлого года заводская печь для обжига была технически запущена. Однако во время пусконаладки печи были выявлены неисправности, поэтому заказана и доставлена необходимая обжиговая установка.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
По поручению главы региона Нурлыбека Налибаева с целью оперативного решения проблем, возникающих при запуске завода и его скорейшего запуска, 25 июля текущего года был создан специальный штаб.
Акимат в пределах своей компетенции несет ответственность за подведение инженерной инфраструктуры. К заводу уже подведены электроэнергия, линия связи, автомобильная дорога, водопроводная и канализационная системы. Завершено строительство внешнего железнодорожного тупика. Теперь важно ускорить работу по устранению замечаний представителей технического и авторского контроля с другими сторонами. При подключении газа необходимо ускоренно оформить акт приемки печи для повторного пуска и розжига.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Глава региона, обменявшись мнениями с представителями отрасли, отметил, что необходимо скорейшим образом принять все необходимые меры по запуску крупного завода.
Честно говоря, процесс запуска завода слишком затянулся. Мы должны использовать все возможности и запустить завод. Много было обещано до этого, однако результата не было. Население ждет с нетерпением. Поэтому мы должны завершить работу по старту производства. Необходимо два раза в неделю проводить заседание штаба, где будут обсуждаться актуальные вопросы. Все будет под моим непосредственным контролем.Нурлыбек Налибаев
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Отметим, что в соответствии с планом первая продукция стекольного завода должна быть выпущена в октябре месяце.