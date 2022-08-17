Нурлыбек Налибаев: Капитальный ремонт школ должен быть завершен качественно

До 1 сентября осталось всего две недели. В этом году в Кызылординской области будут обучаться 182 тыс. школьников.

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев отметил, что в новом учебном году дети должны получать образование без каких-либо препятствий. Под особый контроль глава региона взял вопрос своевременного завершения работ по капитальному ремонту школ.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

В этом году в шести учебных заведениях региона идет капитальный ремонт. На это из бюджета выделено 2,1 млрд тенге.

Аким области проинспектировал ход ремонтных работ на одном из объектов организаций образования. Так, глава региона, посетивший школу №10 им. Ы. Алтынсарина, проверил подготовку к учебному процессу. Глава региона отметил, что ставит в приоритет ликвидацию аварийных школ и строительство новых учебных заведений.

Так как выделены большие средства школе, капительный ремонт должен быть выполнен очень качественно. Вопрос подготовки к новому учебному году стоит на контроле у главы правительства. Нурлыбек Налибаев

По словам акима, в результате демографического роста в городе увеличились микрорайоны, возникла проблема дефицита мест в школах.

В новом учебном году мы сдадим два здания из четырех аварийных школ. Ремонт одного из них мы начали за счет частного инвестора. Проблему одной аварийной школы в селе Токабай решили через частного инвестора. Наш земляк, меценат, за счет собственных средств – 550 млн тенге – начал строительство школы на 100 мест. Нурлыбек Налибаев

Кроме того, как отметил аким, разрабатывается проектно-сметная документация еще одной школы в Казалинском районе.

Также для устранения дефицита мест в школах города было принято решение построить дополнительное здание при четырех школах, потому что строительство новой школы обходится дорого. В настоящее время завершена проектно-сметная документация двух школ на 600 и 375 мест, утверждаются подрядные компании. Проектно-сметная документация остальных двух школ готовится. Нурлыбек Налибаев

Глава региона отметил, что в качестве подарка к Году детей за счет спонсорских средств в регионе будет построено 80 спортивных игровых площадок. То есть в Кызылорде будет построено около 50 спортивно-игровых площадок на 1 млрд тенге, в районах – более 30 на 600 млн тенге.

Кроме того, при поддержке спонсоров в регионе был разработан 391 проект на 45 млрд тенге. В первую очередь будут проведены работы по питьевой воде, электричеству, качеству дорог и газификации населенных пунктов. Эти проекты будут реализованы со следующего года.

Аким области также посетил крупный в регионе стекольный завод. В декабре прошлого года заводская печь для обжига была технически запущена. Однако во время пусконаладки печи были выявлены неисправности, поэтому заказана и доставлена необходимая обжиговая установка.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

По поручению главы региона Нурлыбека Налибаева с целью оперативного решения проблем, возникающих при запуске завода и его скорейшего запуска, 25 июля текущего года был создан специальный штаб.

Акимат в пределах своей компетенции несет ответственность за подведение инженерной инфраструктуры. К заводу уже подведены электроэнергия, линия связи, автомобильная дорога, водопроводная и канализационная системы. Завершено строительство внешнего железнодорожного тупика. Теперь важно ускорить работу по устранению замечаний представителей технического и авторского контроля с другими сторонами. При подключении газа необходимо ускоренно оформить акт приемки печи для повторного пуска и розжига.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Глава региона, обменявшись мнениями с представителями отрасли, отметил, что необходимо скорейшим образом принять все необходимые меры по запуску крупного завода.

Честно говоря, процесс запуска завода слишком затянулся. Мы должны использовать все возможности и запустить завод. Много было обещано до этого, однако результата не было. Население ждет с нетерпением. Поэтому мы должны завершить работу по старту производства. Необходимо два раза в неделю проводить заседание штаба, где будут обсуждаться актуальные вопросы. Все будет под моим непосредственным контролем. Нурлыбек Налибаев

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Отметим, что в соответствии с планом первая продукция стекольного завода должна быть выпущена в октябре месяце.