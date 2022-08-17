Исаков назначен руководителем Департамента госдоходов по Алматинской области

Кулмуханбет Исаков родился в 1969 году в селе Андреевка Жуалынского района Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Алматинский институт народного хозяйства (1991), специальность «Финансы и кредит»;

специальность «Юриспруденция».

Трудовой стаж:

Специалист Фрунзенского филиала страховой фирмы, г. Алматы (01.08.1991-01.12.1991);.

Бухгалтер-экономист Чимкентского малого предприятия, г. Чимкент (1991-1992).

Преподаватель Казахского государственного экономического университета, г. Алматы (19.05.1992-08.06.1992).

Специалист отдела налогообложения прибыли совместных, коммерческих, акционерных предприятий и иностранных юридических лиц Государственной налоговой инспекции по г. Алматы (12.06.1992-01.07.1992).

Специалист отдела налогообложения прибыли совместных, коммерческих, акционерных предприятий, иностранных юридических лиц и внешнеэкономической деятельности Государственной налоговой инспекции по г. Алматы, Государственной налоговой инспекции РК, г. Алматы (01.07.1992-11.09.1992).

Заместитель директора малого государственного предприятия «Алау», г. Алматы (15.09.1992-15.02.1993).

Директор производственной фирмы «Мунар», г. Алматы (16.02.1993-01.06.1996).

Налоговый инспектор отдела местных налогов Налоговой инспекции по Ауэзовскому району Налоговой инспекции г. Алматы Государственной налоговой инспекции РК, г. Алматы (05.06.1996-03.03.1997).

Налоговый инспектор отдела проверок физических лиц Налогового отдела по Ауэзовскому району Налогового комитета г. Алматы Государственной налоговой инспекции РК, г. Алматы (03.03.1997-01.02.1998).

Старший налоговый инспектор отдела проверок юридических лиц Налогового отдела по Ауэзовскому району Налогового комитета г. Алматы Государственной налоговой инспекции РК (01.02.1998-01.06.1998).

Заведующий сектором налогового аудита физических лиц отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району Министерства госдоходов РК (01.06.1998-16.04.1999).

Заведующий сектором аудита физических лиц отдела аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району Налогового комитета по г. Алматы Министерства госдоходов РК (16.04.1999-27.03.2000).

Начальник сектора аудита физических лиц отдела аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району Налогового комитета по г. Алматы Министерства госдоходов РК (27.03.2000-29.07.2002).

Начальник отдела аудита физических лиц Налогового комитета по Ауэзовскому району Налогового комитета по г. Алматы Министерства финансов РК (29.07.2002-19.02.2003).

Исполняющий обязанности начальника отдела организации аудита физических лиц управления аудита Налогового Комитета по г. Алматы Министерства финансов РК (19.02.2003-06.01.2004);

Начальник отдела аудита физических лиц управления налогового аудита Налогового Комитета по г. Алматы Министерства финансов РК (06.01.2004-12.04.2005, 12.04.2005-04.06.2007).

Начальник управления акцизов Налогового комитета по г. Алматы Министерства финансов РК (04.06.2007-18.01.2008).

Начальник Налогового комитета по г. Актобе Министерства финансов РК (18.01.2008-21.07.2008).

Начальник Налогового управления по г. Актобе Министерства финансов РК (21.07.2008-23.01.2009).

Заместитель начальника Налогового департамента по Карагандинской области Министерства финансов РК г. Караганда (23.01.2009-10.04.2009).

Начальник управления по г. Талдыкорган Алматинской области Министерства финансов РК (10.04.2009-29.04.2010).

Заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области Министерства финансов РК (29.04.2010-08.02.2012).

Начальник управления по Ауэзовскому району Налогового департамента по г. Алматы министерства (08.02.2012-01.04.2013).

Руководитель управления по Ауэзовскому району Налогового департамента по г. Алматы Министерства финансов РК (01.04.2013-14.03.2014).

Руководитель управления по Медеускому району Налогового департамента по г. Алматы Министерства финансов РК (14.03.2014-11.06.2014).

Заместитель руководителя Налогового департамента по Алматинской области, г. Талдыкорган (11.06.2014-04.11.2014).

Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов МФ РК (04.11.2014-21.09.2015).

Руководитель Департамента государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (21.09.2015-28.09.2017).

Руководитель Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (29.09.2017-07.05.2019).