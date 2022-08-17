Заморозки, жара, туман: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и девяти регионах

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и девяти областях Казахстана. Как сообщили синоптики, 18 августа в этих регионах ожидаются сильный ветер, гроза, жара, заморозки, туман, а также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на западе региона на поверхности почвы – заморозки 2°С. Ветер северный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области – ветер северо-восточный, утром и днем в центре региона 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Абайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем в северной половине области 15-20 м/с. В Бескарагайском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на западе региона порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 37°С. На юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 18 м/с.

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