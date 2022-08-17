Ликвидация «Зерде»: холдинг сделал заявление

Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» разместил на сайте объявление о своей ликвидации, передает Zakon.kz.

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (БИН: 080940016280) сообщает о своей ликвидации, – говорится в сообщении.

Как отмечается, претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления:

по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 55/15;

телефоны: 8 (7172) 57-07-78, 57-09-08, 57-08-20.

Напомним, 14 июля на расширенном заседании правительства глава государства сделал замечание главе МЦРИАП Багдату Мусину за «медленную цифровизацию». Президент напомнил министру, что ранее он «поручал улучшить работу национального холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета».

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21 июля в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили, почему расформируют холдинг «Зерде».

8 августа премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление о ликвидации холдинга «Зерде».