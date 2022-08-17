Прием заявок на участие в Евровидении-2023 стартовал в Украине

Национальная общественная телерадиокомпания страны объявила о начале приема заявок на участие в национальном отборе, передает Zakon.kz.

Общественное вещание начинает национальный отбор на Евровидение-2023. Конечный срок подачи заявок – 15 октября 2022 года. Состав и жюри финала нацотбора и национального жюри для международного конкурса «Евровидение» будут определять украинцы, – говорится в сообщении на странице Национальной общественной телерадиокомпании в Facebook.

Ранее Европейский вещательный союз сообщил, что в 2023 году конкурс пройдет в Британии.

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Отмечается, что Украина как страна, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса в следующем году.