Лукашенко приютил на своей ферме трех котят

Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области рассказал, что он приютил на своей ферме трех котят, передает Zakon.kz.

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