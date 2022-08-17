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Лукашенко приютил на своей ферме трех котят

Лукашенко приютил на своей ферме трех котят Фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области рассказал, что он приютил на своей ферме трех котят, передает Zakon.kz.
Захожу на свою фермушку, прибились три котенка. Ну, молока дал, прижились. Ни одной мыши. Ищи, не найдешь, – сказал Александр Лукашенко.

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