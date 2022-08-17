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Более 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян выявили в 92 странах – ВОЗ

лейбл Фото: flickr
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус также сообщил о том, что за последнюю неделю стало известно о почти 7,5 тыс. заражений, что на 20% больше, чем неделей раньше. Всего от оспы обезьян погибли 12 человек, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, основная доля сообщений о случаях оспы обезьян пришла из стран Европы и Америки. При этом речь идет прежде всего о мужчинах, имевших интимную связь с мужчинами, пояснил глава ВОЗ. Он рекомендовал странам сосредоточить внимание на предотвращении распространения инфекции, «используя эффективные инструменты, включая усиленное наблюдение за болезнью и тщательное выявление контактов» заразившихся людей со здоровыми.

Вакцины также могут сыграть важную роль в контроле за вспышкой оспы обезьян, и во многих государствах имеется высокий спрос на вакцины со стороны затронутых общин, – подчеркнул Гебрейесус.

Отмечаеся, что в настоящее время поставки вакцин и данные об их эффективности ограничены, хотя организация начала получать сведения из некоторых стран.

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ВОЗ находится в тесном контакте с производителями вакцин, а также государствами и организациями, «желающими поделиться вакцинами». В организации опасаются неравного доступа к вакцинам, что они наблюдали во время пандемии коронавируса.

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