Налибаев ознакомился с ходом уборки урожая в Кызылординской области

В ходе рабочей поездки аким региона Нурлыбек Налибаев посетил Сырдарьинский и Жалагашский районы. Проанализировал работу ряда социальных и хозяйственных объектов, встретился с сельскими жителями, передает Zakon.kz.

Сначала глава региона побывал в селе имени Наги Ильясова Сырдарьинского района. Вместе с Героем Труда Казахстана Абзалом Ералиевым он осмотрел строящуюся внутри села «Аллею трудящихся».

В рамках программ «Нұрлы жол» и «Ауыл – ел бесігі» был проведен капитальный ремонт подъездной дороги к сельскому округу на сумму 126,3 млн тенге. Построено три жилых дома для многодетных семей: на эти цели выделено 39,7 млн тенге. Также реконструированы 11 сельских улиц на сумму 525,9 млн тенге. В целом, на сегодняшний день в селе имени Наги Ильясова проживают 2250 человек.

Процветает село и благодаря спонсорам. Так, ПТ «Абзал и К» внесло значительный вклад в благоустройство села и повышение социального обеспечения местного населения. Из собственных средств Полное товарищество выделило 797,2 млн тенге. Из них 384 млн тенге направили на строительство спортивного комплекса, 137 млн тенге – на возведение нового сельского здания. На оставшуюся сумму сельчане построили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Глава региона отметил, что повышение качества жизни сельского населения является приоритетным направлением, также рассказал о необходимости своевременного и качественного завершения реализуемых проектов на селе.

Каждый проект создается на благо народа. Все должно быть сдано в срок, а главное – качественно. Ведь делается это для населения, они будут пожинать плоды. Мы должны вместе облагородить родную землю, село. Если решим первоочередные социальные вопросы, то улучшим качество жизни сельских жителей, – сказал аким области.

Рабочая поездка главы регионы продолжилась в селе Тан Жалагашского района. На полях товарищества «Тан ЛТД» состоялась встреча со специалистами в области сельского хозяйства, где обсудили важные вопросы.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

В поселке произведен средний ремонт 14 улиц на общую сумму 569,2 млн тенге, проведен капитальный ремонт школы на 333,2 млн тенге, а также построена врачебная амбулатория на сумму 140 млн тенге. Все деньги были выделены в рамках государственных программ.

Кроме того, за счет собственных средств ТОО «Тан ЛТД» выделен 701 млн тенге на благоустройство и социальное обеспечение населения села Тан. То есть благодаря меценату в селе отремонтировано здание мечети, реконструированы ясли-сад, ведется возведение спортивного комплекса. При этом начато строительство мясоперерабатывающего цеха на сумму 150 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Аким области остановился на вопросе производства продукции. По его словам, для снижения зависимости от продукции, поступающей извне, сельское хозяйство должно иметь высокий потенциал. В свою очередь крестьяне полностью готовы к сезону уборки урожая.

Богатый урожай – несомненная заслуга сельчан. При поддержке президента, главы правительства объем воды в этом году был выше, чем в прошлом году. Благодаря совместным переговорам в регионе не возникло серьезных трудностей. Чтобы получить богатый урожай в следующем году, необходимо заранее подготовить землю и с этого момента определить необходимую работу по посевным площадям. Если мы увеличим объем зерна и полностью покроем потребность региона, то сможем поддерживать продовольственную безопасность на постоянной основе. Я поручил крестьянским хозяйствам, имеющим возможность, предоставить свободные земли, а также рассмотреть вопрос о посеве. Если мы сами будем производить бахчевые культуры в нужном нам объеме, то закупать их из других регионов больше не придется, – сказал Налибаев.

В этом году в товариществе планируется произвести 25 тыс. тонн риса. В третьей декаде августа начнется сбор урожая.

Стоит отметить, что в текущем году в селе Тан будет заложен фундамент спортивного сооружения на 150 человек. Объект планируется сдать в 2023 году.