Собаки загрызли ребенка в Актобе: уголовное дело закрыто
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Смертельное нападение бродячих собак на мальчика официально признали несчастным случаем, передает Zakon.kz.
В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила от укуса собак. В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения делопроизводство прекращено, – рассказал телеканалу «Астана» замначальника Следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов.
9 июня в Актобе на территории строящегося объекта обнаружили тело 12-летнего Мадияра Шакирата. Было установлено, что умер ребенок в результате обширной кровопотери после нападения бродячих собак.
Собаки загрызли ребенка в Актобе: возбуждено уголовное дело
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По данному факту завели уголовное дело, но в результате ответственность никто не понес.
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