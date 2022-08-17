Собаки загрызли ребенка в Актобе: уголовное дело закрыто

Смертельное нападение бродячих собак на мальчика официально признали несчастным случаем, передает Zakon.kz.

В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила от укуса собак. В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения делопроизводство прекращено, – рассказал телеканалу «Астана» замначальника Следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов.

9 июня в Актобе на территории строящегося объекта обнаружили тело 12-летнего Мадияра Шакирата. Было установлено, что умер ребенок в результате обширной кровопотери после нападения бродячих собак.

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По данному факту завели уголовное дело, но в результате ответственность никто не понес.