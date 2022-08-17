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Проблемы со скафандром произошли у космонавта в открытом космосе

космонавт Фото: ВКонтакте/Олег Артемьев
Олегу Артемьеву пришлось вернуться на МКС из-за возникшей аномалии в работе аккумуляторной батареи в скафандре, передает Zakon.kz.

Как пишет «Российская газета», космонавтам предстояло выполнить операции, связанные с подготовкой европейского манипулятора ERA к работе. Трансляция выхода шла на сайте «Роскосмоса».

Олег, это очень низкое напряжение, тебе надо точно возвращаться. Потому аккумулятор если совсем сядет, это не только насос и вентилятор, может связь пропасть. А без связи никак нельзя, – сказал Артемьеву наземный специалист.

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сказал, чтобы Артемьев немедленно возвращался в люк и стыковался к станции. Космонавт вернулся в шлюзовой отсек и подключился к фалу для обеспечения электропитания скафандра.

Уточняется, что ситуация под контролем и здоровью космонавта ничего не угрожает.

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