69 семей в Актобе три года не могут въехать в полученные по госпрограмме квартиры

Дом должны были сдать еще в 2019 году. Строительство трехэтажки завершено на 90%. Осталось лишь установить двери и сантехнику. Однако застройщик не появляется в связи с тем, что из-за подорожавших стройматериалов объект заморожен, передает Zakon.kz.

Только и слышим: «К Наурызу ключи получите, ко Дню независимости получите, к Новому году получите». И так продолжается уже который год. Акимы вообще не работают! Как зовут нашего главного по городу – Аскар Шахаров? А областного – Ондасын, кажется? Куда они смотрят? Почему не контролируют? Житель города Актобе Шандыбай Садуов

Как сообщает КТК, потенциальные владельцы квартир оплатили 20% первоначального взноса и получили график погашения по ипотечному кредиту. Но зайти не могут даже в подъезд, так как здание закрыто на замок.

В акимате объяснили, что застройщик не уложился в выделенную сумму. Первоначально строительство объекта оценивалось в полмиллиарда тенге. Но оказалось, что этих денег мало, и теперь чиновники хотят запросить дополнительные средства из бюджета.

Подрядчик приостановил работы в связи с удорожанием материала. Как вам всем известно, на сегодняшний день очень большое подорожание материалов идет. И в связи с чем многие стройки сейчас приостанавливаются. Сейчас идут работы с проектными организациями. И рассматривается возможность увеличения суммы договора для полного завершения объекта. Исполняющий обязанности руководителя отдела строительства акимата города Актобе Бауржан Жантурин

Проектировщики три месяца будут высчитывать, сколько именно денег не хватает. И только потом чиновники отправят запрос на выделение дополнительных средств. В акимате не могут ответить, сколько времени все это займет.